Víctor Manuel Leija entrega cemento subsidiado a familias en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de apoyar la economía familiar y contribuir al mejoramiento de los hogares, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega encabezó la entrega de 18 toneladas de cemento subsidiado, beneficiando de manera directa a 36 familias del municipio.

Durante el evento, el Presidente Municipal estuvo acompañado por la presidenta honoraria del DIF, Leticia Medina, así como por integrantes del cabildo, funcionarios municipales y ciudadanos, quienes destacaron la importancia de este tipo de acciones enfocadas en atender necesidades prioritarias que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Estas acciones forman parte del programa integral del Gobierno Municipal, implementado a través del Departamento de Desarrollo Social, con el propósito de fortalecer los hogares y brindar mejores condiciones de seguridad, bienestar y dignidad a las familias cieneguenses.

Durante su mensaje, el Alcalde subrayó la importancia de impulsar programas que respondan de manera directa a las necesidades de la ciudadanía, especialmente en lo relacionado con el mejoramiento de vivienda. "A través de este tipo de programas buscamos brindar herramientas que permitan a las familias avanzar en la construcción, rehabilitación y fortalecimiento de sus hogares, contribuyendo así a una mejor calidad de vida", expresó el edil.

La entrega de estos materiales se realiza en coordinación con el programa UNIDOS, sumando esfuerzos para garantizar que los apoyos sociales lleguen de manera ordenada, transparente y equitativa a quienes más lo necesitan.

Asimismo, se destacó la valiosa colaboración de la Congregación Mariana Trinitaria, cuya participación ha sido fundamental para hacer posible este tipo de apoyos, permitiendo que más familias continúen mejorando sus viviendas.

Para finalizar, el presidente municipal reiteró que su administración mantiene un trabajo cercano con la ciudadanía, identificando áreas de oportunidad y gestionando programas que generen un impacto positivo en el entorno de las familias. "La entrega de estos materiales representa un paso importante para fortalecer los hogares y contribuir a un entorno más digno y seguro para las familias de los distintos sectores de nuestro municipio", concluyó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso de mantenerse cercano a la gente, escuchando, atendiendo y dando respuesta a las demandas sociales, avanzando hacia un desarrollo más equitativo y mejores condiciones de vida para todas y todos.