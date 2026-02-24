Ceremonia cívica del Día de la Bandera en Frontera

Frontera, Coah.- En el marco del Día de la Bandera, la alcaldesa Sari Pérez Cantú encabezó la ceremonia cívica realizada en la Secundaria General #3 ´Héroe de Nacozari´, donde reafirmó el respeto y orgullo que las y los fronterenses sienten por nuestro lábaro patrio.

Durante el acto se recordó que el 24 de febrero de 1821, el Ejército Trigarante adoptó por primera vez los colores verde, blanco y rojo, dando origen al emblema que hoy representa la esperanza, la unidad y el sacrificio del pueblo mexicano.

La ceremonia contó con la participación de 16 escoltas pertenecientes a jardines de niños, primarias y secundarias del municipio, fortaleciendo la formación cívica de las nuevas generaciones. Como parte del protocolo, se realizó la incineración de una bandera en desuso, acto solemne mediante el cual se despide con honor un símbolo que ha cumplido su ciclo.

En su mensaje, Sari Pérez Cantú exhortó a vivir los valores de respeto, honestidad, solidaridad, disciplina y justicia, recordando que el amor a México se demuestra con trabajo diario y responsabilidad ciudadana.

A la alcaldesa la acompañaron el comandante del 105/o Batallón de Infantería, Teniente Coronel Jorge Luis Cigarroa Durán; el secretario del Ayuntamiento, Daniel López Gaytán; la subdirectora de Servicios Educativos, Victoria Harb; la subdirectora del plantel Norma Tijerina Menchaca; el supervisor de Zona Escolar, Margarito Salas Rodríguez; y el director de Educación, Félix Alejandro Rodríguez Ramos, así como cuerpo edilicio, directores y coordinadores.

La Presidenta Municipal invitó a seguir construyendo una Frontera unida, orgullosa de sus raíces y comprometida con el respeto institucional, el orden y rumbo que fortalecen a nuestra comunidad.