Empresas locales en Frontera buscan personal

FRONTERA, COAHUILA.- Diversas empresas locales, comercios e instituciones de salud mantienen abiertas vacantes laborales para habitantes de Frontera, por lo que interesados ya comenzaron a acudir a la Dirección de Fomento Económico de la Presidencia Municipal para entregar su currículum y conocer las oportunidades disponibles.

La regidora de Fomento Económico, Yazmín Asís, informó que cada vez más negocios de distintos giros se acercan al municipio para solicitar apoyo en la difusión de plazas y en la vinculación con mano de obra local. Explicó que, por indicación de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, se mantiene una coordinación permanente con industrias, comercios, hospitales y hoteles, con el fin de facilitar la contratación de personal y fortalecer la economía local. Agradeció que varias empresas ya estén en proceso de expansión y contratación.

Detalló que entre las vacantes ofertadas se encuentran puestos en áreas de relaciones públicas y marketing, supervisores de piso, enfermeras y recepcionistas para hospital, así como ingeniero industrial para proyectos de lanzamiento en el sector administrativo. En varios de los casos se solicita dominio de inglés avanzado, equivalente a un 80 por ciento o nivel B2. En el sector hotelero se requieren recepcionistas, camaristas, operadores de mantenimiento y ayudantes, mientras que en empresas del ramo metalmecánico se buscan operadores de oxicorte y plasma, programadores, operadores de láser, operadores de prensa, paileros y ayudantes generales.

La regidora invitó a los interesados a acudir a las oficinas de Fomento Económico para entregar su currículum en un horario de atención hasta las 15:00 horas, con el propósito de integrarlos a las vacantes disponibles y facilitar su proceso de colocación laboral.