Yesica Sifuentes arranca jornada de vacunación contra el sarampión en Castaños

Castaños, Coah. - Con el firme compromiso de proteger la salud de la niñez y fortalecer la prevención desde las aulas, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó el arranque de la jornada de vacunación contra el sarampión en la Escuela Primaria Eulalio Gutiérrez.

Acompañada del Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Faustino Aguilar Arocha; del Coordinador Regional de Mejora Coahuila, José Cerda, así como de autoridades educativas, de salud y municipales, se dio inicio a este importante programa que busca cuidar la salud de las niñas y niños y prevenir brotes de enfermedades como los registrados en otros estados del país.

Durante su mensaje, la Presidenta Municipal agradeció la disposición y el trabajo conjunto del director del plantel, el profesor Héctor Rodríguez, a quien reconoció por ser uno de los primeros en solicitar que este programa llegara a la institución, demostrando que la coordinación entre escuelas y autoridades es clave para proteger a la comunidad estudiantil.

Asimismo, subrayó que esta jornada es posible gracias al respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado acciones preventivas ante la detección de casos de sarampión en otras entidades, priorizando la salud de la población infantil y reforzando la prevención en Coahuila.

"Para nosotros, y para nuestro gobernador, lo más importante son nuestros niños; ellos son el futuro de Castaños, y por eso iniciamos desde la prevención, llevando este beneficio directamente a las escuelas", expresó la edil, al tiempo que destacó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa, por lo que la aplicación oportuna de la vacuna es fundamental para mantener buenas estadísticas de salud y evitar brotes.

Sifuentes Zamora reiteró que la prevención es una de las principales herramientas para cuidar la salud pública, y que proteger a las niñas y niños hoy significa garantizar un mejor bienestar para las familias del municipio.

"Quiero aprovechar esta oportunidad para reafirmar mi compromiso con la educación y la salud, asegurando que desde el Gobierno Municipal se continuará trabajando de la mano con las escuelas y el sector salud para fortalecer la prevención y proteger el bienestar de las familias de Castaños", finalizó.