Anuncian obras de rehabilitación en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Luego de las quejas expresadas por vecinos y automovilistas, el Gobierno Municipal anunció la rehabilitación del paso a desnivel de la calle Soledad, donde el carril izquierdo con dirección al libramiento presenta severo deterioro, obligando a los conductores a disminuir la velocidad o incluso detener su marcha.

El director de Obras Públicas Luis Alfonzo Gonzalez, informó que en el corto plazo se intervendrá el puente que conecta la zona centro con la colonia Occidental, trabajos que contemplan recarpeteo, mejoras en el alumbrado y aplicación de pintura, con el objetivo de brindar mayor seguridad y una imagen urbana acorde con el paso a desnivel construido en la calle Emilio Carranza.

Señaló que la intención es ofrecer mejores condiciones de tránsito para los automovilistas y garantizar una vialidad más segura y funcional en este punto de la ciudad, considerado de alta circulación.

Asimismo, dio a conocer que actualmente se encuentran en proceso de licitación otras obras programadas para este año, entre ellas trabajos en las calles San Luis y Paileros, así como la sustitución de tomas de agua potable de dos a cuatro pulgadas en las colonias Occidental y Héroe de Nacozari.

Estas acciones, precisó, beneficiarán de manera directa a 107 familias, al mejorar tanto la infraestructura hidráulica como las condiciones de movilidad en distintos sectores del municipio.