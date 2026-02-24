Javier Flores Rodríguez encabeza ceremonia del Día de la Bandera en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.– Con gran orgullo y sentido cívico, el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado por el cuerpo edilicio, autoridades educativas y representantes de la sociedad civil, encabezó la ceremonia conmemorativa del Día de la Bandera, realizada en la Plaza Prudencio Garza.

Durante el acto, el Presidente Municipal expresó su agradecimiento a las autoridades presentes, entre ellas a la regidora de Educación, María Luisa García, al director de educación Juan José Franco Rivera por promover con la Junta Patriótica estos actos de gran importancia e identidad patria.

Los alumnos de las distintas instituciones participaron con honores y el juramento a la bandera, sumándose al acto patrio la Reina de las Fiestas del 14 de Julio, Andrea Gavia, así como el cronista municipal, el ingeniero Horacio Domínguez.

Durante el izamiento de la bandera, los integrantes del Cabildo entonaron el himno nacional mexicano e hicieron el respectivo saludo.

Asimismo, El Edil reconoció la participación de las instituciones educativas, en especial al CEUC por la organización del evento y a la Escuela Margarita Maza de Juárez, exhortando a los asistentes a brindarles un aplauso como muestra de motivación para continuar fomentando los valores cívicos en la comunidad.

En su mensaje, el alcalde destacó que la Bandera Nacional es el símbolo supremo de identidad, historia y unidad del pueblo mexicano, recordando el significado de sus colores: el verde como esperanza, el blanco como unidad y el rojo como el sacrificio de quienes lucharon por la libertad del país.

Señaló que en San Buenaventura cada ceremonia cívica fortalece la unión social y el respeto de trabajar por un mejor futuro basado en la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad. Dirigiéndose a niñas, niños y jóvenes, subrayó que ellos representan el presente y el futuro del municipio, e hizo un llamado a honrar a la Bandera no solo con respeto ceremonial, sino con acciones y valores en la vida diaria.