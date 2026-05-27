César Bortoni acusa "rasurada" en Morena y se deslinda del partido

El ex militante de Morena, César Bortoni, aseguró que descubrió que ya no pertenecía al partido cuando acudió a revisar el padrón y no encontró su registro, situación que calificó como una "rasurada" interna y no como una expulsión formal.
Bortoni explicó que decidió deslindarse del movimiento al considerar que dentro de Morena se han tomado decisiones sin consultar a la militancia y otorgando candidaturas a determinados grupos políticos.
"Compañeros sustentan encargos y candidaturas sin consultar al pueblo. Entonces eso es lo que a mí me hace deslindarme de Morena", expresó.
Señaló que nunca recibió una notificación oficial sobre su baja y acusó que el procedimiento se realizó sin previo aviso. "Ellos debieron darme una notificación o levantar una categoría de juicio. Simplemente me borraron del padrón", afirmó.
El ex morenista relató que tiene una trayectoria política ligada al movimiento desde 2006, cuando apoyaron a Andrés Manuel López Obrador a través del PRD y posteriormente del PT, hasta la conformación de Morena como partido político.
"Desde 2006 venimos caminando. En 2014 nace el movimiento y después participamos ya como partido. Es una tristeza lo que pasa en Morena", comentó.
Además, sostuvo que existen fallas estructurales al interior del partido y mencionó presuntos acuerdos políticos que, dijo, dejaron fuera a grupos de militantes en procesos internos y asambleas distritales.
"Nosotros nos quedamos esperando las asambleas. En 2018 nos aventaron una, la ganamos 200 a 20 y luego nos la cancelaron", declaró.
Bortoni adelantó que, por el momento, continuará trabajando de manera independiente junto con otros ex integrantes del partido. "Vamos como independientes, como el resto de las compañeras", puntualizó.