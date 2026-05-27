PT acusa "traición" tras renuncia de cuatro funcionarios en Frontera

El presidente del Partido del Trabajo en Frontera, Javier Castillo, aseguró que la salida de cuatro integrantes de la actual administración municipal no representa una sorpresa para el instituto político, al señalar que desde antes del inicio del gobierno local ya se encontraban alejados del proyecto petista.

Luego de que Guadalupe Ramírez, Grecia Ortiz Alanís, Sara Quiroz Gómez y Jesús Nazarín de Luna Preciado anunciaran su renuncia al PT para declararse independientes, el dirigente afirmó que la decisión únicamente se hizo pública en este momento por el contexto político rumbo a las próximas elecciones.

"Esto no es nada nuevo, hoy lo sacan porque el compañero Tony va arriba de las encuestas", declaró Javier Castillo, al asegurar que el PT mantiene trabajo coordinado con Morena en Frontera y que existe preocupación por parte de otros partidos ante el crecimiento político del partido.

El dirigente sostuvo que los ahora ex militantes ya trabajaban políticamente con el PRI desde antes de integrarse a la administración municipal. "Ellos ya estaban entregados al PRI desde antes de que entrara la administración", afirmó.

Incluso señaló que desde el inicio del actual gobierno decidió mantener distancia de los funcionarios que ahora abandonaron el partido. "No tengo ninguna fotografía ni video con ellos, porque nosotros no trabajamos con gente vendida", expresó.

Respecto a una posible reincorporación de los ex integrantes a las filas del PT, Castillo indicó que la decisión no depende únicamente de él, sino de los órganos internos del partido.

"Lejos de regresar al partido, cómo van a ver a la gente a los ojos; gente que confió en un proyecto de transformación y que hoy estén entregados al PRI", puntualizó.