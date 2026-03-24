En la Ciudad de Nueva Rosita Se quedarán sin agua 3, 500 Usuarios por corte eléctrico

NUEVA ROSITA, COAH.- Algunos sectores de esta ciudad se quedarán sin el servicio de agua potable debido a la suspensión de energía eléctrica programada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el próximo domingo 29 de marzo.

Así lo informó el ingeniero Jesús Enrique Salazar Rodríguez, Gerente General del Sistema Intermunicipal de Agua Región Carbonífera (SIMARC).

El funcionario aclaró que la medida no afectará a toda la ciudad, sino únicamente a un pequeño sector. Entre las colonias que experimentarán la interrupción del suministro se encuentran Mina Siete, Ramos Arizpe, La Progreso, Maseca y Sarabia, donde se prevé que los habitantes enfrenten algunas horas sin acceso al vital líquido.

De acuerdo con Salazar Rodríguez, serán cerca de 3 mil 500 usuarios los que deberán tomar precauciones ante esta situación. La recomendación principal es almacenar agua suficiente para cubrir las necesidades básicas durante el lapso en que se realicen los trabajos de electrificación por parte de CFE.

Una vez que se reanude el servicio eléctrico, el sistema de rebombeo de agua volverá a operar de manera normal, restableciendo gradualmente el suministro en las colonias afectadas.

El gerente de SIMARC aseguró que, el corte será temporal y que se trabaja en coordinación con CFE para minimizar las molestias a la población.

Finalmente, el organismo exhortó a los usuarios a mantenerse informados y preparados, recordando que estas acciones forman parte de trabajos necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la infraestructura eléctrica y, en consecuencia, del sistema de agua potable en la región.