FRONTERA, COAHUILA.-

Confirman irregularidades en terrenos de la colonia Occidental; familias temen perder su patrimonio

El conflicto por la posesión de terrenos en la colonia Occidental se intensificó luego de que peritos ejidales confirmaran que los predios en disputa no pertenecen a Édgar Inocencio García Candia, quien recientemente salió del penal de Monclova.

La problemática afecta a más de 50 familias que adquirieron los terrenos de buena fe y hoy enfrentan la posibilidad de perder su patrimonio, tras comprobarse que fueron vendidos de manera irregular. De acuerdo con los colonos, fue el propio García Candia quien realizó las operaciones de compraventa sin contar con la legítima propiedad de las tierras.

Disputa legal en Frontera

El empresario Andrés Oyervídez, quien reclama la titularidad de los predios, ha sostenido la disputa legal respaldado por los dictámenes periciales que acreditan la posesión legítima. Esta situación ha dejado en medio del conflicto a decenas de familias que construyeron sus viviendas y establecieron su vida en la zona.

Pese a ello, tras su salida de prisión, García Candia ha retomado contacto con los vecinos, pues quiere remediar el problema que causó, a quienes ahora propone reubicarlos en otros terrenos que asegura sí le pertenecen. No obstante, la oferta ha sido recibida con desconfianza, debido a los antecedentes del caso.

Temor entre los afectados

Sin embargo, los habitantes de la colonia temen ser nuevamente engañados o perder definitivamente sus viviendas. Los afectados hicieron un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y garanticen seguridad jurídica, así como una solución que no los deje en el desamparo.

Se mantiene la incertidumbre a decenas de familias que ven en riesgo el patrimonio que construyeron durante años.