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Coahuila

El domingo 29 de marzo Suspenderá CFE servicio de energía Eléctrica en la Cd. de Nueva Rosita

De 1 am a 11 de la mañana interrumpirán el servicio eléctrico por labores de mantenimiento en la red

Por Teresa Muñoz - 24 marzo, 2026 - 11:18 a.m.
El domingo 29 de marzo Suspenderá CFE servicio de energía Eléctrica en la Cd. de Nueva Rosita
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      NUEVA ROSITA, COAH.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció la suspensión del servicio eléctrico en la ciudad de Nueva Rosita el próximo domingo 29 de marzo, durante un lapso aproximado de diez horas que abarcará de 1 am a 11 de la mañana.

      La medida responde a trabajos de mantenimiento en la red, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio en la Región Carbonífera.

      Acciones de la autoridad

      El alcalde Oscar Ríos Ramírez aprovechó para exhortar a la ciudadanía a organizarse y tomar precauciones ante esta situación. Señaló que, aunque la interrupción será temporal, es importante que los habitantes se preparen para reducir al mínimo las afectaciones en sus actividades cotidianas.

      Ríos Ramírez reconoció el esfuerzo de la CFE en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica, destacando que estas acciones buscan garantizar un suministro más eficiente y seguro en el futuro. Subrayó que la suspensión se limitará únicamente a Nueva Rosita, sin impactar a otras localidades de la región.

      Detalles confirmados

      Cabe señalar, la interrupción del servicio eléctrico traerá consigo la suspensión del suministro de agua potable, lo que podría generar complicaciones adicionales para los usuarios.

      Por ello, el alcalde recomendó almacenar suficiente hídrico con antelación y planificar su uso responsable durante el tiempo que dure el corte de energía eléctrica.

      Finalmente, la autoridad municipal reiteró su llamado a la población para que se mantenga informada y preparada. "Hay que organizarnos para que esta situación no afecte a los usuarios", puntualizó, confiando en que la comunidad sabrá enfrentar con responsabilidad esta medida preventiva.

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