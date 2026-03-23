Nueva app Coahuila Centro busca 60 mil usuarios en Monclova

Tras el lanzamiento de la aplicación de seguridad "Coahuila Centro", se tiene como meta alcanzar los 60 mil usuarios al cierre de la actual administración, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana en materia de seguridad.

El alcalde de Monclova, Carlos Villarreal Pérez, informó que actualmente la plataforma cuenta con alrededor de 2 mil usuarios, quienes formaron parte de la etapa de prueba, por lo que ahora se busca ampliar su alcance y fomentar su uso entre la población en general.

El edil aclaró que esta herramienta no sustituye los grupos de WhatsApp ni las líneas de emergencia como el 911, sino que viene a complementar los mecanismos existentes, permitiendo además realizar reportes de manera anónima y contribuyendo a "ciudadanizar" la seguridad.

Explicó que la aplicación podrá ser utilizada desde cualquier teléfono celular, facilitando la comunicación directa con las autoridades y acercando la atención a sectores como escuelas, negocios, transporte público, empresas y colonias.

Asimismo, anunció que se sumarán 15 nuevos puntos violetas en la ciudad, además de impulsar capacitaciones para el correcto uso tanto de estos espacios como de la aplicación móvil.

Entre las principales funciones, destacó que los reportes pueden generarse en tan solo cinco segundos, lo que permite que la alerta llegue de manera inmediata a los centros de control C2 y C4, agilizando la respuesta ante situaciones de riesgo.

A través de la APP, los ciudadanos podrán reportar casos de violencia familiar, accidentes viales, solicitar rondines de seguridad, entre otros incidentes. En el caso del botón de punto violeta, al activarse en cinco segundos se emite una llamada de emergencia de forma automática.

Finalmente, el alcalde subrayó que esta estrategia busca fortalecer la seguridad en la región mediante el uso de la tecnología y la coordinación con los sistemas C2 y C4, consolidando un modelo de atención más cercano y eficiente para la ciudadanía.