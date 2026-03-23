Consejo de Seguridad Regional en Coahuila presenta aplicación de emergencias

Como parte del modelo de seguridad impulsado por el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Carlos Villarreal y el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, encabezaron el Consejo de Seguridad Regional, donde se presentó una nueva aplicación para la atención de emergencias, orientada a mejorar la respuesta ante situaciones de riesgo mediante el uso de tecnología.

Esta herramienta operará en coordinación con las y los alcaldes de la región Centro–Desierto, fortaleciendo la estrategia conjunta de seguridad. Su presentación se realizó ante representantes del sector educativo, la iniciativa privada y la sociedad civil, promoviendo su participación activa en la prevención y atención de emergencias.

Durante la sesión, Alick Mercado Sánchez, director del Centro Estatal de Atención a Emergencias, explicó que la aplicación permitirá a la ciudadanía reportar incidentes desde un catálogo predefinido, adjuntando fotografías, audios o videos, así como compartir la ubicación en tiempo real o seleccionar el punto desde un mapa interactivo.

En su mensaje, el Fiscal General del Estado, Federico Fernández Montañez, destacó que Coahuila se mantiene como un estado seguro gracias al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y la participación activa de la sociedad, además de señalar que esta herramienta es un paso importante para fortalecer la coordinación y la atención oportuna de emergencias.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal subrayó que la seguridad es una prioridad permanente para su administración: "Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, por la paz y la tranquilidad de las familias. Esta aplicación representa un avance importante en el uso de la tecnología al servicio de la ciudadanía, facilitando la comunicación directa y mejorando la capacidad de respuesta ante cualquier situación de emergencia", señaló.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno del Estado, fortaleciendo la estrategia de seguridad mediante la suma de esfuerzos, el uso de la tecnología y la participación ciudadana.