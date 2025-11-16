Choque frontal en carretera antigua a Monclova deja varios lesionados

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Un fuerte choque frontal ocurrido sobre la carretera antigua a Monclova, en la primera curva cerrada tras pasar por Cañada Ancha, dejó a varias personas lesionadas la tarde de este sábado.

Según los informes preliminares, un Porsche blanco que viajaba rumbo a la presa Palo Blanco presuntamente perdió el control al llegar a la curva e invadió el carril opuesto. Testigos mencionaron que el conductor circulaba a alta velocidad, lo que habría provocado que la unidad se desestabilizara y terminara impactándose de frente contra un Chevrolet Malibu dorado que se dirigía a la colonia Los Pinos.

En el Malibu se trasladaban tres ocupantes. El conductor fue llevado de emergencia al IMSS No. 2 en código rojo debido a un fuerte traumatismo craneoencefálico. Una mujer de 49 años también requirió ser trasladada, en código amarillo, al Hospital General para recibir atención por múltiples golpes. El tercer pasajero no presentó lesiones de consideración.

El Porsche era tripulado por dos personas que igualmente resultaron heridas. Ambas fueron trasladadas al Hospital Muguerza en condición estable, pero bajo observación médica por policontusiones.

¿Qué ocurrió?

Elementos de Protección Civil de Ramos Arizpe brindaron atención inmediata en el sitio, mientras que la Policía Preventiva aseguró el área. La Guardia Nacional abrió el parte correspondiente para determinar responsabilidades en el percance.