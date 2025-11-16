Saltillo: mil 800 corredores participan en la carrera del Museo del Desierto

La tradicional competencia 5K y 10K reunió a atletas, familias y visitantes de otras regiones

POR MARCO JUÁREZ

SALTILLO, COAHUILA.- Desde antes de las siete de la mañana, la explanada del Museo del Desierto comenzó a llenarse de movimiento. Corredoras y corredores ajustaban sus tenis, calentaban en pequeños grupos o caminaban acompañados de sus familias.

En medio del ambiente festivo destacaron quienes llevaron a sus mascotas o eligieron participar con divertidos disfraces de dinosaurio, aprovechando la luz suave del amanecer que permitió una preparación cómoda rumbo a la salida.

A las 7:30 horas se realizaron los honores a la bandera con la participación de la escolta y la banda de guerra del 69 Batallón de Infantería. Tras la presentación de autoridades y patrocinadores, el disparo que marcó el inicio de la carrera sonó en punto de las 8:00.

Edgar Omar Puentes Montes, director del Instituto Municipal del Deporte, informó que esta novena edición logró reunir a 1,700 participantes en las distancias de 5 y 10 kilómetros, además de 300 niñas y niños en las categorías infantiles.

"Entre personas registradas y quienes se suman sin folio, estamos hablando de aproximadamente 1,840 competidores que vienen a vivir esta experiencia", detalló.

Durante el recorrido pudieron observarse grupos que avanzaban sincronizados, corredoras y corredores que regulaban su paso en los tramos de mayor inclinación y familias que animaban desde distintos puntos del trayecto.

¿Qué destacó en la competencia?

De acuerdo con información del Museo del Desierto, la convocatoria ha dejado de ser únicamente local, pues cada año llegan más visitantes provenientes de Nuevo León y otras regiones de Coahuila, consolidando la competencia como un evento deportivo de referencia en la entidad.