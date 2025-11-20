Christian Nodal enfrenta apelación de la FGR por disputa con Universal Music

La Fiscalía General de la República (FGR) apelará la no vinculación a proceso contra Christian Nodal -de 26 años de edad- en el caso con Universal Music.

La FGR compartió un comunicado para aclarar que Christian Nodal no ha sido exonerado, solo la jueza determinó que el proceso legal se debe llevar por la vía civil.

¿Qué ocurrió?

FGR buscará apelará a la no vinculación a proceso contra Christian Nodal. Christian Nodal y sus padres están acusados de falsificar firmas en diversos documentos, por lo que Universal Music los demandó. Christian Nodal se disputa los derechos de 50 canciones con Universal Music. Más de la mitad del catálogo musical de Christian Nodal está en medio de la disputa con Universal Music y podría perder el poder sobre 50 canciones.

¿Cuál es la situación legal actual?

Christian Nodal ya no será juzgado en un proceso penal, pero el juicio de carácter civil en su contra continúa. La situación legal de Christian Nodal se podría resolver hasta 2026, cuando un juez determinará si el cantante conserva la autoría de sus canciones o Universal Music se quedará con los derechos permanentemente.