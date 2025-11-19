Gobernador Manolo Jiménez Salinas asegura que hay esperanza en subasta de AHMSA

A pesar del retraso en la emisión de la convocatoria para la subasta de Altos Hornos de México, el Gobernador Manolo Jiménez Salinas indicó que aún existen las condiciones para que el conflicto se resuelva este mismo año, en donde dijo que no se debe perder la esperanza.

Entrevistado en torno al panorama de AHMSA ante la falta de claridad del proceso de la venta y los retrasos que se han registrado en la emisión de la convocatoria, el Gobernador mencionó que las condiciones están dadas para que todo se dé, por lo que dijo que se tiene que tener paciencia.

"Yo también quisiera que esto ya concluyera, pero como lo he venido comentando, es una situación en la que se tienen que engranar muchas partes, se ha dado todo el apoyo pero el asunto depende principalmente del ámbito federal, del Poder Judicial, de la Secretaría de Hacienda y de los propios acreedores".

Señaló que las condiciones se "están cuadrando", en los últimos meses se comenzaron a acomodarse las cosas, por lo que confía que se logre una solución, incluso que se tengan noticias buenas antes de que concluya el año.

"La semana pasada sostuve una comunicación con el Secretario de Hacienda, quien me comentó que el proceso avanza y que incluso han surgido nuevos interesados en adquirir la siderúrgica, sin embargo vemos que el proceso avanza y luego veo que ya no avanzó y luego que vuelve a avanzar".

El mandatario estatal señaló que el tema depende de la federación, por lo que no puede dar información sobre los avances, pero dijo que la próxima visita de la Presidenta de la República a Coahuila que se espera para finales de noviembre, principios de diciembre será importante para hablar del tema.

"Hay que tener esperanza, hay muchas cosas que están cuadradas para que esto suceda. Entonces nada más no las descuadremos", insistió.

Finalmente, llamó a mantener la calma y la expectativa. "Sé que ha sido muy difícil, pero si hay una ventana al final del túnel, hay que tener esperanza", concluyó.

En cuanto a la marcha que anunciaron los trabajadores de AHMSA para el próximo lunes, el Gobernador señaló que desconocía el movimiento, pero reiteró la disposición de su administración para apoyarlos.

"Lo que hay que buscar nosotros los locales es ver cómo facilitamos y cómo ponemos las condiciones para que esto avance lo más posible, porque somos los que padecemos esto todos los días", indicó.