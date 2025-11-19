Gobernador Manolo Jiménez confirma llegada de empresa automotriz a Monclova

Monclova sumará una nueva inversión del sector automotriz a partir de diciembre, con lo que se consolida la ciudad y la región Centro como un nuevo clúster automotriz, indicó el Gobernador Manolo Jiménez, quien confirmó la llegada de una nueva empresa asiática el 02 de diciembre.

Esta será la tercera empresa del ramo automotriz que llegará a Monclova este año, a pesar de que el 2025 fue un periodo 'retador' para la industria debido al reacomodo internacional generado por los aranceles.

'Tuvimos un año retador con todo el tema del reacomodo internacional por los aranceles, no ha sido el mejor de los años para la industria automotriz, por ende para las inversiones, si este momento nos hubiera tocado con el empuje del 2024 o 2023, otra cosa hubiera sido, pero llegaron empresas y estamos trabajando para que lleguen más'.

Señaló que la intención es que la nueva compañía quede formalmente instalada el 02 de diciembre, fecha en la que el gobernador estará en Monclova con motivo del informe del alcalde Carlos Villarreal.

'Esa es la idea, porque ese día vengo al informe de Carlos, entonces la idea es que ese día sea', explicó.

Con esta nueva inversión, la región Centro continúa fortaleciendo su papel dentro de la cadena de suministro automotriz en el estado, mientras el gobierno estatal asegura que mantienen gestiones para atraer más proyectos durante los próximos meses.