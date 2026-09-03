Javier Flores Rodríguez da la bienvenida al ciclo escolar 2026-2027 en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah. – El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó el arranque oficial del ciclo escolar 2026-2027 en el CECyTEC Plantel "Francisco Coss", donde dirigió un mensaje de bienvenida a la comunidad estudiantil, docente y administrativa, exhortando a las y los jóvenes a aprovechar esta nueva etapa de formación académica.

Durante la ceremonia cívica se realizaron los Honores a la Bandera, fortaleciendo los valores de identidad, respeto y compromiso con México al inicio de las actividades escolares.

En su mensaje, el alcalde expresó su entusiasmo por acompañar a las y los estudiantes en el inicio de clases, reconociendo el esfuerzo de maestros, directivos y padres de familia en la formación de las nuevas generaciones.

Asimismo, saludó a la licenciada Evangelina Campos, subdirectora del plantel, quien asistió en representación de la directora, licenciada María Rosa Iglesias. De igual manera, manifestó su solidaridad ante el sensible fallecimiento de la madre de la directora, enviándole un mensaje de apoyo y condolencias.

También estuvieron presentes la coordinadora académica, licenciada Claudia Cristina; el coordinador administrativo, contador público Manuel Ulises Flores; la regidora de Educación, profesora María Luisa García, integrantes del Cabildo y el profesor Jean Pérez, coordinador de Mejora Coahuila.

Javier Flores compartió con los jóvenes una reflexión sobre la importancia de la educación como herramienta para construir un mejor futuro, recordando su propia etapa como estudiante de preparatoria y reconociendo la labor de los docentes como guías fundamentales en el desarrollo personal y profesional de cada alumno.

"Les deseo a todas y todos los estudiantes mucho éxito en esta nueva etapa. Que sea un gran ciclo escolar lleno de aprendizaje, metas cumplidas y nuevas oportunidades", expresó el alcalde.