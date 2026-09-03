Saltillo busca acuerdo con ASEA para revisar autotanques de gas

SALTILLO, Coah.- El municipio de Saltillo buscará establecer un acuerdo con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para participar en la revisión preventiva de los autotanques que transportan y distribuyen gas y circulan por la ciudad.

Francisco Martínez Ávalos, encargado de Bomberos y Protección Civil de Saltillo, informó que la propuesta surge luego de los recientes accidentes en los que se han visto involucradas este tipo de unidades.

Explicó que Bomberos y Protección Civil actúan como primeros respondientes cuando ocurre un incidente; sin embargo, aclaró que la regulación de los autotanques corresponde a la autoridad federal.

"Fíjense que no tenemos competencia en esos vehículos, es competencia federal", señaló.

Martínez Ávalos indicó que el municipio buscará establecer con la Federación un esquema de colaboración similar al que mantiene con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para fortalecer las acciones preventivas.

"Como circulan en nuestra ciudad, buscaremos un acuerdo formal con la ASEA, la dependencia federal que regula el movimiento de este tipo de autotanques", indicó.

De concretarse el convenio, agregó, se buscaría revisar las condiciones de las unidades y aspectos relacionados con la capacitación de los operadores.

Actualmente, Protección Civil municipal no cuenta con un registro sobre cuántos autotanques circulan por Saltillo, debido a que su registro corresponde a la autoridad federal.

Piden precaución en el manejo de gas

Martínez Ávalos llamó también a la ciudadanía y a los establecimientos comerciales a extremar precauciones en el manejo del gas, debido a los riesgos que implica su utilización.

Explicó que los establecimientos que manejan gas deben cumplir con medidas de seguridad. Además, dentro de los planes de prevención de accidentes que se registran ante el Estado, se exige un peritaje de gas anual para revisar las instalaciones.

"Todo el manejo de gas, incluso en los planes de prevención de accidentes que se registran ante el Estado, se exige que lleven un peritaje de gas que se realiza anualmente para revisar las instalaciones", puntualizó.

Finalmente, reiteró que Bomberos y Protección Civil continuarán atendiendo como primeros respondientes cualquier accidente o incidente con personas lesionadas, con apoyo de corporaciones como la Comisaría, Cruz Roja y SAMU.