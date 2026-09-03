Brigadas de atención integral para mujeres en Saltillo

Saltillo, Coah. - El Instituto Municipal de las Mujeres trabaja para llevar a cabo brigadas de atención integral en diversas comunidades y ejidos del municipio, con el objetivo de acercar servicios y herramientas que contribuyan al bienestar, desarrollo y autonomía de las mujeres.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto, mencionó que para el alcalde Javier Díaz González es prioridad atender de manera integral a las mujeres, tanto en la zona urbana como rural de Saltillo.

Señaló que durante las brigadas de atención se brindan servicios como atención psicológica, asesoría y atención jurídica, cortes de cabello, así como actividades de orientación, convivencia y apoyo comunitario.

Asimismo, talleres para que las mujeres aprendan a emprender su propio negocio y pláticas sobre autonomía financiera y enfocadas en el amor propio.

"Estas brigadas tienen como finalidad acercar de manera gratuita los servicios del Instituto Municipal de las Mujeres a las comunidades rurales con el propósito de que más mujeres puedan acceder a ellos sin que el costo represente una barrera", refirió Vanessa Fernández Tonone.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres mencionó que en lo que va del año se ha tenido presencia en ejidos como La Ventura, Agua Nueva, Puebla, Plan de Ayala y Santa Rita.

"Lo que siempre buscamos es fortalecer a nuestras mujeres brindándoles herramientas y promoviendo su desarrollo integral", refirió Vanessa Fernández Tonone.