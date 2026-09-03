Centro de Conciliación Laboral en Coahuila implementará audiencias virtuales

SALTILLO, COAH.- El Centro de Conciliación Laboral de Coahuila avanza en la preparación de un modelo que permita realizar a distancia las audiencias de conciliación, con la expectativa de concretar su operación integral durante 2027.

Dora Alicia de la Garza, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en Coahuila, informó que actualmente se revisan las condiciones tecnológicas, legales y logísticas que requiere el proyecto.

Precisó que la implementación no implicaría una reforma a la legislación vigente, sino ajustes a los reglamentos para adecuarlos al nuevo esquema.

Como parte de la preparación, ya se desarrollan pruebas piloto dentro del propio Centro de Conciliación. La primera fase contempla que las audiencias se efectúen en las instalaciones, pero sean atendidas por conciliadores ubicados en otros centros.

"El paso uno es hacer las audiencias dentro del propio Centro, pero llevadas por conciliadores de otros centros", explicó.

La siguiente etapa contempla que los trabajadores y patrones puedan conectarse desde sus domicilios, incluso a través de un teléfono celular, con lo que se busca evitar desplazamientos hacia alguna de las seis delegaciones distribuidas en las diferentes regiones del estado.

La intención final es digitalizar la totalidad del procedimiento, desde la presentación de la solicitud de conciliación hasta la conclusión del trámite.

Actualmente, el Centro dispone del sistema SINACOL, plataforma que permite solicitar una audiencia por internet, ratificarla y consultar el avance del procedimiento hasta que se cumple el convenio o se expide, cuando corresponde, la constancia de no conciliación.

Sin embargo, uno de los desafíos identificados es incorporar las audiencias al entorno digital, debido a que una parte de los usuarios carece de firma electrónica.

"Sabemos que muchos no cuentan con la firma electrónica y no podemos condicionar dar el servicio a que tengan la firma electrónica", señaló De la Garza.

Ante esta situación, se trabaja en una alternativa que permita garantizar la atención tanto a empleados como a empleadores, sin convertir el acceso a herramientas tecnológicas en una condición para recibir el servicio.

La modalidad también pretende resolver parte de las dificultades de movilidad que enfrentan usuarios de algunas regiones, aun cuando actualmente existen seis delegaciones del Centro en Coahuila.

Respecto a las causas que generan la mayoría de las solicitudes de conciliación, la funcionaria explicó que son diversas, aunque los despidos, las renuncias y las controversias por el pago de prestaciones laborales se encuentran entre las más frecuentes.

Los primeros ejercicios piloto podrían comenzar durante los próximos días, mientras que el objetivo es que el esquema de audiencias completamente virtuales quede habilitado en 2027.