Lluvias provocan cierre de carretera en Sierra Mojada, Coahuila

SIERRA MOJADA, Coah. - Las lluvias registradas desde la madrugada de este viernes en la región centro de Coahuila han provocado afectaciones en caminos y carreteras, entre ellas el cierre del paso hacia Hércules, a la altura del kilómetro 10 de la carretera Esmeralda-Hércules, en el municipio de Sierra Mojada.

Ante las condiciones del camino, se exhortó a la población a evitar circular por este tramo y no arriesgar su integridad, debido a que las precipitaciones impiden el tránsito seguro.

Las lluvias han mantenido en alerta a habitantes de distintos puntos de la región, por lo que se recomienda a los automovilistas extremar precauciones, reducir la velocidad y evitar cruzar por sectores donde se acumule agua.

La indicación para quienes tienen previsto trasladarse hacia Hércules es esperar hasta que las condiciones permitan restablecer el paso de manera segura.

También se pidió a la ciudadanía compartir el aviso para mantener informadas a las personas que necesiten utilizar esta vía y prevenir accidentes derivados de las condiciones meteorológicas.

Las autoridades y la población deberán mantenerse atentas a la evolución de las lluvias y a los avisos sobre posibles cambios en la circulación.