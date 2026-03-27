Empresa cierra parques turísticos en protesta y frena actividad en Cuatro Ciénegas

Luego del cierre del río Mezquites por parte de autoridades federales, la empresa encargada de otros atractivos turísticos en Cuatro Ciénegas, como las dunas de yeso y las minas de mármol, decidió cerrar completamente el acceso tanto a turistas en señal de protesta ante la medida.

La decisión de cierre y sus consecuencias

La decisión ocurre en un momento clave para la actividad turística, ya que desde este viernes comenzaría la llegada de visitantes al Pueblo Mágico, incluyendo un autobús completo con turistas que ya tenían programados recorridos hacia estos emblemáticos sitios naturales.

Sin embargo, ante la postura de los propietarios, los accesos permanecen cerrados, lo que ha provocado cancelaciones inmediatas y una creciente incertidumbre entre prestadores de servicios.

Impacto en la economía local

El impacto no se limita al sector turístico directo. La suspensión de actividades representa el inicio de una cadena de afectaciones económicas que golpea a hoteles, restaurantes, guías turísticos y pequeños comercios locales, quienes dependen en gran medida de los fines de semana y temporadas altas para sostener sus ingresos.

A nivel social, la situación también genera tensión entre habitantes, empresarios y autoridades, al poner en riesgo la principal fuente de derrama económica del municipio. Para muchas familias, el turismo no solo es una actividad complementaria, sino su sustento principal.

Llamado a las autoridades

Además, la cancelación de recorridos y la incertidumbre sobre la reapertura de los espacios naturales podrían afectar la imagen de Cuatro Ciénegas como destino turístico, justo en una temporada donde se esperaba alta afluencia.

Mientras tanto, comerciantes y prestadores de servicios hacen un llamado a las autoridades y a los involucrados para encontrar una solución que permita reactivar el acceso a los atractivos, evitando así mayores pérdidas económicas y un impacto social más profundo en la comunidad.