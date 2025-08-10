Carlos Villarreal Pérez: Compromiso con Monclova y posible futuro en Gobierno Estatal

El alcalde Carlos Villarreal Pérez aseguró que, aunque por ahora su compromiso está al cien por ciento con la ciudadanía de Monclova, estaría dispuesto a aceptar un cargo en el Gobierno Estatal si así se lo solicitara el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

"Tengo el compromiso con la ciudadanía para lo que me eligieron. Si en lo particular el gobernador me invita a algún otro espacio, con todo gusto estaremos listos para lo que él convenga; pero en estos momentos estamos enfocados al cien por ciento en esta labor, en cumplir este periodo que nos asignó la ciudadanía y en trabajar para fortalecer el proyecto del primer priista del estado, Manolo Jiménez", señaló.

El edil mencionó que, además de su labor como alcalde, mantiene una coordinación constante con su partido y líderes políticos para trazar la ruta de trabajo, definir objetivos y seguir fortaleciendo el proyecto estatal.

En relación a la posible incorporación del alcalde de San Buenaventura, Hugo Lozano Sánchez, al gabinete estatal, Villarreal Pérez indicó que no tiene información oficial, pero que considera positiva la integración de cuadros regionales a puestos de nivel estatal.

"Sabemos lo que se ha filtrado por medios de comunicación. Es un crecimiento importante para nuestra región y para el partido. Hugo es un gran hombre, entregado a las causas sociales y educativas, y creo que, de confirmarse, será para bien", afirmó.

El presidente municipal subrayó que la presencia de figuras de la región en espacios estatales puede generar mayores oportunidades y desarrollo para la zona.

"Los cuadros políticos también van creciendo, y eso es algo a lo que debemos seguir apostando para que nuestra región tenga mejores oportunidades", concluyó.