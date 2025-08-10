Juez vincula a proceso a 'El Güero' por robo en domicilio

Bajo la causa penal 741/2025, un juez de control vinculó a proceso a Antonio, alias “El Güero”, por el delito de robo calificado en cuantía menor cometido en vivienda habitada, tras ser detenido por Seguridad Pública luego de ser sorprendido en flagrancia por la propia víctima.

La orden de aprehensión fue ejecutada el pasado 7 de agosto. Al momento de su captura, el imputado se identificó como Eliud Rodríguez Cabrera, pero las autoridades confirmaron que se trataba de una identidad falsa. El joven de 23 años, originario de Veracruz y conocido también como “El Taterillo”, no cuenta con domicilio fijo ni empleo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 19 de junio, alrededor de las 11:30 horas, en un domicilio de la colonia Independencia, propiedad de Arturo N. El ladrón ingresó tras forzar la puerta principal y sustrajo una pantalla de 32 pulgadas, una bocina de 12", una tablet de 10", una bocina JBL de 3", una cafetera, una licuadora y una lámpara de mesa. Además, dañó un abanico R20, una secadora y una lavadora de dos tinas para quitarles motor y cableado, y robó el cableado de la vivienda.

El propietario llegó mientras el hurto estaba en curso y sorprendió al sujeto dentro de una habitación. El acusado escapó corriendo, pero fue alcanzado por la víctima a una cuadra del domicilio. Una vecina dio aviso a Seguridad Pública, que procedió con su detención.

La denuncia formal estableció un monto total de 17 mil 740 pesos por los objetos robados y 4 mil pesos por daños a la puerta. Durante la audiencia inicial, el imputado solicitó que se resolviera su situación jurídica en ese momento. La juez determinó vincularlo a proceso, dictó prisión preventiva y ordenó su traslado al penal de Saltillo.

El plazo para el cierre de la investigación complementaria se fijó en dos meses, con vencimiento el próximo 9 de octubre.