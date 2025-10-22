Como a Judas; obreros queman piñata de Ancira

Un enorme ratón con el rostro de Alonso Ancira Elizondo, exdueño de Altos Hornos de México (AHMSA), fue reducido a cenizas durante la marcha que exobreros realizaron este miércoles en Monclova. La piñata —símbolo del repudio al empresario— fue incendiada entre consignas y aplausos, como acto de protesta por el presunto saqueo y abandono de la siderúrgica que dejó sin empleo a miles de familias.

La manifestación, bautizada como "La Marcha de Esperanza, Fe y Trabajo", reunió a cientos de exobreros y sus familias en una caminata pacífica que partió de un antiguo centro comercial y culminó frente a la Presidencia Municipal. El contingente exigió al Gobierno Federal y a la posible nueva administración de AHMSA una solución definitiva a la deuda laboral y la reactivación de la planta.

Además de la figura de Ancira, los manifestantes quemaron también piñatas con los rostros de Ismael Leija Escalante, líder del Sindicato Nacional Democrático, y de Víctor Manuel Aguilera, síndico del grupo de defensa laboral. Las llamaron "las piñatas de la indignación", una expresión del cansancio obrero ante años de promesas rotas, conflictos legales y falta de justicia.

En la plaza principal, Julián Torres Ávalos, representante del grupo de defensa laboral, explicó el lema de la movilización: Esperanza, Fe y Trabajo.

· Esperanza, en que este mismo año se destraben los procesos legales que impiden la venta de AHMSA y se pague lo adeudado conforme al Contrato Colectivo.

· Fe, depositada en la presidenta Claudia, de quien esperan justicia laboral y social. Recordaron su próxima visita a Pasta de Conchos en noviembre, como recordatorio de que "los obreros no pueden esperar más".

· Trabajo, porque la crisis económica en Monclova es profunda y sólo la reactivación de la acerera devolverá el sustento a miles de familias.

"Muchos compañeros se nos han adelantado sin ver justicia", expresó Torres Ávalos al finalizar, mientras el humo de las piñatas quemadas se elevaba como símbolo de coraje y esperanza de una ciudad que aún confía en volver a ver encendidas las chimeneas de AHMSA.