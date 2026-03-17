Jirafas avistadas en el desierto de Coahuila sorprenden a autoridades

La presencia de jirafas en el desierto de Coahuila ha dejado de ser un simple rumor para convertirse en un fenómeno que intriga a autoridades y habitantes, luego de confirmarse que estos animales habitan la región desde hace varios años y han logrado sobrevivir en condiciones extremas.

El avistamiento más reciente fue reportado por elementos de la Policía Estatal durante un recorrido de vigilancia en brechas ubicadas en los límites con Nuevo León, donde lograron captar a los ejemplares desplazándose en libertad.

Aunque en un inicio se hablaba únicamente de una pareja observada a la distancia, reportes más recientes —que se han intensificado desde hace aproximadamente seis semanas— señalan la presencia de cuatro jirafas, incluyendo dos crías que, de manera extraoficial, habrían nacido en suelo mexicano.

Especialistas y autoridades destacan que uno de los factores que podría haber favorecido su permanencia en la zona es la ausencia de depredadores naturales, a diferencia de su hábitat en África, donde enfrentan amenazas constantes por parte de grandes carnívoros. En el desierto coahuilense, esta condición habría permitido que los ejemplares sobrevivan e incluso se reproduzcan.

Asimismo, el caso tomó mayor relevancia tras ser documentado durante un vuelo de inspección se logró captar imágenes que confirmaron la presencia de la familia completa.

Hasta el momento, no se ha esclarecido el origen de estos animales ni cómo llegaron a la región; sin embargo, su permanencia durante años en el desierto representa un hecho inusual que continúa generando asombro.

Este fenómeno pone en evidencia la capacidad de adaptación de la fauna, que incluso en entornos adversos encuentra la manera de subsistir, ofreciendo una escena poco común en el paisaje del norte de México.