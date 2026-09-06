Piden a Sheinbaum agua, justicia y ambiente

SALTILLO, COAH.- La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Saltillo, con motivo de su segundo informe, concentró también las demandas de ciudadanos provenientes de las cinco regiones de Coahuila.

Entre las principales peticiones destacó la problemática del agua en la región Laguna, donde habitantes solicitaron la intervención de la presidenta ante la falta del servicio en sus hogares.

Los ciudadanos señalaron que, pese a proyectos como Agua para la Laguna, el vital líquido no llega a sus viviendas, por lo que pidieron a Sheinbaum atender directamente la situación.

Demandas sobre desaparecidos

Otra de las demandas planteadas durante la visita fue la relacionada con las personas desaparecidas.

Mientras la presidenta se trasladaba para continuar con su recorrido, un grupo de personas logró abordarla para pedirle que pusiera atención en los casos de desaparecidos y abogara por las familias afectadas.

La petición se hizo en medio del movimiento generado por el recorrido presidencial y buscó colocar el tema de las desapariciones ante la mandataria federal.

Protestas sobre fracking

A la salida de la presidenta, diversos manifestantes también se acercaron para solicitarle que reconsiderara la entrada del fracking a Coahuila.

Los inconformes pidieron a Sheinbaum buscar alternativas que permitan atender las necesidades del estado sin afectar el medio ambiente.

De esta manera, la presencia de ciudadanos de las distintas regiones de Coahuila durante la visita presidencial permitió llevar hasta Sheinbaum reclamos relacionados con servicios, desapariciones y protección ambiental.