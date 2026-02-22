Javier Flores asegura que Clínica 51 es prioridad para San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- La conclusión de la Clínica 51 en San Buenaventura representa actualmente la mayor prioridad en materia de salud para el municipio, aseguró el alcalde Javier Flores Rodríguez, quien afirmó que la obra permitirá desahogar la demanda de servicios médicos en la localidad y en municipios aledaños.

El edil informó que mantiene una gestión constante ante las autoridades federales para concretar la apertura del nosocomio, proyecto que —subrayó— resulta fundamental para la región centro de Coahuila. Indicó que el tema ha sido planteado formalmente en diversas mesas de trabajo, con el objetivo de garantizar que el proceso administrativo y de construcción continúe sin contratiempos en beneficio de los derechohabientes.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dada a conocer a finales del año pasado, se estima que la obra física podría concluir durante el primer semestre del presente año. Sin embargo, Flores Rodríguez precisó que aún no se cuenta con una fecha específica para la inauguración formal.

El alcalde destacó que en la zona de construcción se observa movimiento constante, lo que refleja que los trabajos avanzan conforme a lo planeado. "Ya va muy avanzada, nada más falta esperar a que esté terminada la obra civil y el equipamiento", expresó.

Finalmente, el Ayuntamiento reiteró que se mantendrá atento al desarrollo final del proyecto y a la información oficial que emitan las autoridades federales respecto a su conclusión y puesta en marcha.