Sara Pérez Cantú refuerza la seguridad en Frontera tras operativo

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, aseguró que la seguridad en el municipio se mantiene firme, luego de que en días recientes se llevara a cabo un operativo conjunto en el que fueron detenidas varias personas, en coordinación con distintas corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

La edil subrayó que la seguridad continúa siendo el eje principal de su administración, por lo que se han reforzado las acciones preventivas y de vigilancia en sectores considerados prioritarios.

"La seguridad es el eje principal en la administración; tenemos que dar esa seguridad a nuestros habitantes. Siempre se les ha pedido que reporten los lugares donde se presentan situaciones irregulares para que, de forma conjunta, las autoridades competentes hagan lo que se debe de hacer", expresó.

Pérez Cantú reiteró que la participación ciudadana es fundamental para fortalecer las estrategias implementadas, por lo que exhortó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa y mantener comunicación constante con las corporaciones de seguridad.

Asimismo, indicó que una de las principales recomendaciones giradas a los elementos de Seguridad Pública es que desempeñen su labor con honestidad, cercanía y respeto hacia la ciudadanía.

"Se les ha pedido que trabajen con honestidad, con acercamiento a la gente, cuidando a los ciudadanos, apoyándolos y no actuando de manera incorrecta", puntualizó.

La alcaldesa reconoció que dentro del municipio existen puntos estratégicos donde se han detectado incidencias como robos y riñas, entre ellos las colonias Borja, Diana Laura, San Cristóbal, Morelos y Occidental, donde se han intensificado los recorridos y la presencia policiaca para inhibir conductas delictivas.

Finalmente, reafirmó que su gobierno continuará trabajando en coordinación con las diferentes corporaciones para garantizar la tranquilidad de las familias fronterenses.