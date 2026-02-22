Gobierno Municipal convoca a ciudadanos para organizar la Feria del 14 de Julio 2026

San Buenaventura, Coah.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura lanzó la Convocatoria Pública dirigida a la ciudadanía interesada en participar en la organización de las tradicionales Ferias del 14 de Julio de 2026, mediante la conformación del Comité Central.

Con fundamento en las disposiciones administrativas municipales vigentes, se invita a mujeres y hombres comprometidos con el desarrollo del municipio a integrarse a este órgano responsable de coordinar una de las celebraciones más representativas de la identidad sanbonense.

Los requisitos establecidos en la convocatoria son los siguientes:

I. Ser persona de reconocida honestidad, honradez, honorabilidad y buena conducta, debidamente acreditada.

II. Ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades.

III. Contar con disponibilidad para desempeñar el cargo.

IV. Residir en el municipio con al menos 5 años anteriores a la fecha de su designación; esta condicionante aplica exclusivamente para quien se postule para Presidente. En el caso de Secretario y Tesorero, se requiere 1 año de residencia.

V. Contar con título profesional preferentemente o tener experiencia en el cargo encomendado.

VI. No haber sido condenado por delito doloso o administrativo.

VII. No ocupar cargos públicos al momento de la inscripción.

VIII. Presentar carta de exposición de motivos, propuesta de trabajo y documentación requerida.

Las personas interesadas podrán acudir a la recepción de la Presidencia Municipal para solicitar mayor información y entregar su documentación en los siguientes horarios:

· Sábado 21 y domingo 22 de febrero: de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

· Lunes 23 de febrero: de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

Importancia de la Feria del 14 de Julio

El Gobierno Municipal destacó que la Feria del 14 de Julio representa historia, tradición y orgullo para San Buenaventura, por lo que la integración del Comité Central busca garantizar una organización transparente, responsable y a la altura de esta importante celebración.