Monclova: La Presidenta asegura justicia para trabajadores de AHMSA

La reactivación de Altos Hornos de México es una prioridad dentro del proceso de venta de la empresa, en donde no se permitirá que se desmantele, ni que se abandone, así lo señaló la Presidenta de la República durante su visita a Monclova, en donde dijo que el proceso está por definirse.

Durante su visita a Monclova, la Jefa del Ejecutivo Nacional informó que el tema de Altos Hornos de México está por definirse, luego de que el próximo 27 de febrero se realizará la subasta.

Mencionó que actualmente el procedimiento forma parte de un proceso jurídico que está en manos de las autoridades judiciales, por lo que su desarrollo no depende únicamente del Gobierno Federal.

Señaló que el caso de AHMSA fue resultado de la privatización de empresas que se dio en anteriores gobiernos, donde la mala administración las llevó a la quiebra, señalando en este caso a Alonso Ancira Elizondo. "Aquí la verdad es que quebraron la empresa, fue Alonso Ancira que anda allá en Estados Unidos, como si nada".

La Presidenta señaló que actualmente se prepara la subasta de los activos de la compañía, dentro del procedimiento que se sigue en tribunales, y aseguró que el Gobierno Federal ha planteado dos condiciones para el proceso.

En primer lugar se pidió garantizar justicia para los trabajadores de la acerera, que si se va a liquidar se liquide conforme a la ley y que tengan todo su recurso, en donde la prioridad es cubrir los adeudos laborales antes que cualquier otro compromiso financiero. "Nada de primero pagarle a los acreedores y luego a los trabajadores, no, primero van los trabajadores de AHMSA", dijo.

La segunda condición, fue que el proceso de venta permita la reactivación de la empresa y de la economía que históricamente se generó alrededor de la siderúrgica. "Nada de que la subasta y después se vende todo como fierro viejo y se queda todo ahí, no, queremos la reactivación de toda la economía relacionada con lo que en su momento fue Altos Hornos de México".

La Mandataria señaló que el proceso podría definirse en las próximas semanas y aseguró que el Gobierno Federal dará seguimiento cercano al caso, porque dijo "tiene que haber justicia en este caso", indicó.