Ejidatarios en Coahuila enfrentan crisis por falta de apoyos: CNC

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El presidente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Coahuila, Jesús de la Rosa Godoy, advirtió que el abandono del gobierno federal ha generado severas afectaciones a los ejidatarios del estado, comprometiendo la subsistencia de miles de familias que dependen del campo.

Señaló que en los últimos años se eliminaron programas y apoyos fundamentales para el sector rural, lo que dejó a los productores en una situación de vulnerabilidad. "Nos dejaron sin Procampo, sin financiamiento del sector agropecuario; terminaron con la Financiera Rural y con todos los apoyos que anteriormente se habían creado, como Conasupo y las bodegas rurales, que servían para que las familias pudieran subsistir", expresó.

De la Rosa Godoy indicó que hace aproximadamente dos meses desaparecieron más dependencias con las que la CNC trabajaba de manera directa, además de que se frenaron gestiones orientadas a mejorar las condiciones de desarrollo de los candelilleros, actividad clave en algunas regiones del estado.

Afirmó que los ejidatarios quedaron prácticamente a la deriva ante la falta de respaldo federal y sostuvo que, de no ser por el apoyo del Gobierno del Estado, la situación del campo en Coahuila sería crítica. "Si no fuera por el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, estaríamos hablando de un campo muerto", enfatizó.

Como ejemplo, mencionó la región Laguna, donde las condiciones impidieron que los productores sembraran siquiera una hectárea. Ante este escenario, destacó que el gobernador intervino de manera directa con la creación de un programa emergente de empleo para apoyar a quienes no pudieron realizar actividades agrícolas, permitiendo así mitigar el impacto económico en las familias del sector rural.