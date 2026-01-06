Auxilian a joven tras crisis en su domicilio

La noche del lunes, emergencia por sus familiares, luego de atravesar una crisis y atentar contra su integridad en el patio de su vivienda, ubicada en la colonia Villas del Carmen.

¿Cómo ocurrió la crisis familiar?

De acuerdo con los primeros reportes, el joven, identificado como Mario, fue localizado por sus familiares en la parte trasera del domicilio situado sobre la calle Mocanero, quienes actuaron de inmediato para ponerlo a salvo y evitar que la situación se agravara.

Detalles confirmados

Tras el incidente, el joven fue trasladado por sus propios medios al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", donde recibió atención médica oportuna. Personal del nosocomio informó que su estado de salud fue reportado como estable, por lo que quedó bajo observación médica para su valoración y seguimiento.

Acciones de la autoridad

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas que derivaron en el incidente, ni se informó sobre la apertura de alguna investigación relacionada con el caso.