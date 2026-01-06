Enfermeros de Piedras Negras son reconocidos por su labor en salud por Francisco Osorio Morales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud y del programa Mejora Coahuila, celebró al personal de Enfermería de la Jurisdicción Sanitaria con un desayuno en el que se reconoció su desempeño diario en la atención a pacientes y su constante deseo de superación profesional.

En representación del titular de la dependencia estatal, el doctor Eliud Felipe Aguirre, el subsecretario de Vinculación y Servicios de Salud, Francisco Osorio Morales, felicitó a enfermeros y enfermeras de los hospitales de Piedras Negras y Allende, así como del personal adscrito a los centros de salud de la región norte.

Importancia del personal de enfermería

Durante su mensaje, Osorio Morales destacó que de los cerca de ocho mil trabajadores que laboran en la Secretaría de Salud de Coahuila, el 50 por ciento corresponde a personal de Enfermería, quienes cuentan con una preparación cada vez más sólida, lo que les ha permitido mejorar su estatus laboral y profesional.

Por su parte, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Juan Roberto Baeza, afirmó que tanto en su función administrativa como en su labor médica valora ampliamente el trabajo que realizan enfermeros y enfermeras dentro de los hospitales.

Reconocimiento a la labor de enfermería

Subrayó que son ellos quienes reciben a los pacientes y permanecen atentos a su estado de salud en todo momento, a diferencia de los médicos que, en muchos casos, realizan visitas periódicas, evalúan al paciente y se retiran, lo que resalta la importancia del personal de Enfermería en la atención continua.