Alhira Reséndiz concluye su presidencia en Canaco Nueva Rosita

SABINAS, COAH.- Después de tres años, la empresaria Alhira Reséndiz Rodríguez dejará la presidencia de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Nueva Rosita el próximo mes de febrero, con una gran experiencia a cuestas y ganas de continuar aprendiendo de programas y estrategias para ayudar a los comercios y ciudadanos a enfrentar las condiciones difíciles de la economía.

"La verdad, fueron experiencias increíbles. Conocí de manera detallada las necesidades del comercio y los empresarios, y logré hacer amistades y relaciones que me han enriquecido personalmente", señaló.

Alhira Reséndiz Rodríguez recordó que durante tres años se enfocó en capacitar a los empresarios, establecer convenios y realizar gestiones para beneficio de la comunidad. "Estoy satisfecha con el trabajo realizado; muchas personas se beneficiaron de nuestras acciones, y espero que la ciudadanía se entere de lo que hicimos para que más gente se una a la Canaco y trabajemos juntos", reiteró.

Respecto a la situación actual del comercio en Nueva Rosita, Reséndiz Rodríguez se muestra cautelosa. "Es una situación compleja, pero tengo la esperanza de que 2026 sea un poco mejor", dijo. La reactivación del carbón y proyectos como la construcción de casas Infonavit y CONAVI podrían ser una oportunidad para la región.

Reséndiz Rodríguez agradece la confianza depositada en ella y su equipo, y se compromete a seguir trabajando en beneficio de la comunidad. "Seguimos involucrados, independientemente de quien llegue, para seguir llevando adelante gestiones que se quedaron en el camino", dijo.

La ex presidenta de la Canaco también destacó la importancia de la organización y la unión de los empresarios para lograr objetivos comunes. "Cuando la gente se reúne y se organiza, se pueden lograr muchas cosas. Vamos a seguir trabajando para que nuestra región carbonífera prospere", puntualizó.