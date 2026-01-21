Hugo Lozano entrega materiales educativos a CAM y USAER en Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- El subsecretario de Educación Básica en Coahuila, Hugo Lozano, encabezó la entrega de materiales a los Centros de Atención Múltiple (CAM) y a las Unidades de Servicio de Apoyo a la Educación Regular (USAER) de la región Centro-Desierto, con una inversión superior a los 2 millones 400 mil pesos destinados a fortalecer la atención educativa especializada.

Entre el equipamiento entregado se incluyeron pizarrones, sillas, mesas, material didáctico, refrigeradores y diversos insumos que permitirán mejorar las condiciones de trabajo en los planteles beneficiados. Lozano destacó que estos materiales están enfocados en apoyar el trabajo diario que se realiza con los alumnos, muchos de los cuales participan en proyectos de formación laboral.

"Es equipo para el trabajo diario. Varios CAM tienen proyectos para llevar a los alumnos al tema laboral, practican cocina, lavandería, carpintería, cada uno tiene diferentes formas de trabajo y hoy entregamos las herramientas necesarias. Esto es gracias al respaldo de la SEP y al gobernador Manolo Jiménez Salinas", expresó el subsecretario.

Durante el mismo evento, también se realizó la entrega de equipamiento a las USAER, consistentes en computadoras, impresoras y otros recursos tecnológicos que fortalecerán el acompañamiento que brindan a las escuelas de educación regular.

Hugo Lozano añadió que, a nivel estatal, la inversión total en este rubro asciende a 15 millones de pesos, beneficiando a diversos planteles de educación especial. En el caso de la región Centro-Desierto, fueron apoyados seis CAM y 14 USAER.

El evento se llevó a cabo a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera y contó con la presencia de alcaldes de distintos municipios de la región, entre ellos la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú; el alcalde de San Buenaventura, Javier Flores; así como representantes de los municipios de Monclova, Castaños y Cuatro Ciénegas.

Asimismo, asistieron maestras y directoras de los diferentes planteles beneficiados, quienes reconocieron la importancia de este apoyo para fortalecer la atención educativa de niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales en la región.