Va Coahuila contra gusano barrenador

SALTILLO, COAHUILA.– Con el objetivo de mantener a Coahuila libre del Gusano Barrenador del Ganado (GBG), la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR), encabezada por Jesús María Montemayor Garza, refuerza la campaña estatal 'Guardia Arriba Contra el Gusano Barrenador', dirigida a ganaderos, médicos veterinarios y asociaciones del sector pecuario, además de entregar material informativo y de difusión.

El titular de la SDR destacó que esta estrategia forma parte del compromiso del gobernador Manolo Jiménez Salinas de fortalecer la sanidad animal y proteger el patrimonio ganadero del estado, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) del Gobierno Federal.

'Mantener a Coahuila libre del gusano barrenador es una tarea de todos. Con la participación de productores, veterinarios y autoridades, reforzamos la vigilancia y la pronta atención de cualquier caso sospechoso', señaló Montemayor Garza.

El material entregado incluye carteles, trípticos y lonas informativas con recomendaciones clave: prevenir, identificar, actuar y avisar ante la presencia de heridas con larvas o gusanos en animales.

Los reportes pueden realizarse a través de los números 800 751 2100, 844 252 7900 o vía WhatsApp: 55 3996 4462; también mediante la App AVISE o el correo electrónico seder@coahuila.gob.mx, con el fin de mantener a Coahuila libre del gusano barrenador.

Montemayor Garza subrayó la importancia de la detección temprana y el reporte inmediato para garantizar un tratamiento eficaz y evitar la propagación de esta plaga, que puede causar graves daños en el ganado y pérdidas económicas, e incluso afectar a otras especies y a los seres humanos.

Finalmente, reiteró el llamado a los productores a sumarse activamente a esta campaña y mantener la guardia arriba.

'Coahuila es ejemplo nacional en materia de sanidad pecuaria, y con el trabajo en equipo seguiremos protegiendo la productividad y la salud de nuestro hato ganadero', concluyó.

En las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de Saltillo se dio el inicio oficial de la campaña de prevención sanitaria, donde se entregaron kits de prevención del gusano barrenador, que incluyen manuales, medicamento Negasunt, pinzas para recolectar muestras e información de prevención.

Se exhortó a los ganaderos a atender y curar con cicatrizante cualquier herida ocasionada por descorne, marcaje con fierro caliente, colocación de aretes o en ombligos de crías, así como a revisar orificios naturales de los animales.

También se recomendó no ingresar ganado de otros estados sin los permisos estatales y federales correspondientes, y denunciar la introducción irregular de animales.

El presidente de la Asociación Ganadera Local de Saltillo, Francisco Martínez Leal, reconoció la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y el trabajo informativo con los ganaderos para prevenir y atender la alerta.

Por su parte, Luis Horacio Zaldívar Ochoa, coordinador de Campañas Zoosanitarias de SENASICA en Coahuila, precisó que el gusano barrenador proviene de una mosca que deposita sus huevecillos en heridas abiertas, por lo que el control de la movilización del ganado es clave.

'Actualmente, el gusano está contenido en el sureste del país. Nuestra zona norte, donde se ubica Coahuila, se mantiene libre, y debemos mantenernos así. Por eso esta campaña es oportuna y necesaria. Felicidades al Gobierno del Estado por sumarse a estas acciones', puntualizó.