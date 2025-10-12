Víctima relata secuelas de impactante accidente vial

A tres años de un aparatoso accidente que dejó a una mujer con graves secuelas de por vida, se llevó a cabo la audiencia en la causa penal 911/25, en la que la joven Daniela Estefanía “N” fue vinculada por el delito de lesiones gravísimas que ponen en peligro la vida por pérdida de función u órganos vitales.

Los hechos ocurrieron el 11 de mayo del 2022, alrededor de las 8:20 de la mañana, sobre la carretera federal número 30, a la altura de la colonia Hermosa Provincia. De acuerdo con la imputación formulada por la agente del Ministerio Público, Daniela conducía una camioneta Chevrolet Equinox 2005 color vino de oriente a poniente, cuando perdió el control del volante, invadió el carril contrario e impactó de frente contra un Chevrolet Aveo que circulaba en sentido opuesto.

Segundos después, la Equinox también colisionó de frente contra un Volkswagen Vento, que debido al impacto salió de la carretera y se estrelló contra un árbol. En este último vehículo viajaban Vicente “N” y Graciela “N”, quien iba de copiloto.

El impacto fue de tal magnitud que Graciela sufrió estallamiento de órganos internos, por lo que tuvo que ser sometida a varios procedimientos quirúrgicos de emergencia. La víctima perdió el 30 % del intestino, el 40 % del estómago y quedó con una incapacidad permanente del 70 %.

Durante la audiencia inicial, la víctima tomó la palabra y expresó que, a tres años del accidente, su vida cambió radicalmente. Denunció que la acusada nunca se acercó a ella ni ofreció apoyo, pese a las secuelas médicas y los insumos que requiere para su tratamiento.

Tras vencerse la duplicidad de término, se retomó la audiencia y la juez decidió que las pruebas son suficientes y que existe la probabilidad, por lo que dictó un auto de vinculación a proceso, fijando un plazo de investigación de 2 meses.