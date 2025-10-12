Especialista alerta sobre engaños en rituales espirituales

Una nueva forma de extorsión está creciendo en redes sociales aprovechando el interés de las personas en temas de esoterismo, limpias y amarres amorosos. Así lo advirtió Éricka González, especialista en esoterismo y cartomancia, quien explicó que en este mes de octubre —época en la que suele aumentar la demanda de rituales espirituales— también se multiplican los casos de engaños y estafas cometidas por falsos “brujos” o “tarotistas”. De acuerdo con González, muchos de estos charlatanes comienzan ofreciendo “lecturas gratuitas” o trabajos en menos de 24 horas, pero lo que buscan en realidad es obtener datos personales como nombre, número de teléfono y fotografías, tanto de quien solicita el servicio como de la persona involucrada en el supuesto “amarre”. Posteriormente, esos datos son utilizados para chantajear y extorsionar. “Empiezan diciendo que la persona está enferma o que la tienen enterrada en un panteón. Abren la baraja y manipulan las cartas para decir lo que les conviene. Si sale la carta de la muerte aseguran que es una advertencia de fallecimiento, cuando en realidad esa carta significa eliminar lo negativo. Así juegan con la mente de la gente”, explicó la esoterista. González señaló que, durante octubre, cuando muchas personas buscan limpias o protecciones espirituales, estos falsos guías elevan sus precios de manera desmedida, llegando a cobrar hasta 20 mil pesos por supuestamente “tumbar un trabajo” o “quitar un plazo”. “Dicen que hay brujería o que la suerte está volteada, pero la verdad es que muchos problemas se resuelven con trabajo y constancia, no con magia. Si quieres dinero, trabaja; si quieres suerte, trabaja por ella. No caigan en esas estafas”, recalcó. La especialista advirtió que las redes sociales se han convertido en el principal canal de estas estafas, donde los falsos lectores de tarot atraen a las víctimas con mensajes llamativos y supuestas promociones. Una vez que logran ganar su confianza, comienzan las amenazas y el terror psicológico, asegurando que divulgarán información personal o que les harán daño si no depositan más dinero. “Te piden 5 mil pesos y, si pagas, vienen más exigencias. Dicen que si no mandas más dinero, le contarán a esa persona que le hiciste un amarre o publicarán tus fotos. Es un círculo de miedo y manipulación que termina dejando a las víctimas asustadas y endeudadas”, explicó González. Finalmente, hizo un llamado a la población a no caer en estas prácticas ni confiar en anuncios de “trabajos garantizados” o “lecturas gratis”, ya que detrás de ellos hay redes de estafadores que lucran con la vulnerabilidad y la fe de las personas. “Los servicios gratuitos no existen. Si alguien te pide tus datos personales para hacer un trabajo espiritual, aléjate. Todo comienza como algo inofensivo y termina en una extorsión”, advirtió.