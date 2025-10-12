Regidor denuncia crueldad animal en abandono de perros

Una práctica inhumana y cada vez más frecuente: el abandono de perros atados en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde algunos son dejados a la intemperie hasta morir.

El regidor Martín Gómez, especialista en temas de bienestar animal, informó que recientemente fue rescatado un perro de raza Chihuahua, al que encontraron amarrado de sus patas y bajo el sol, en evidente estado de miedo y con lesiones.

"Fue un perro que lo tiraron en el solazo, lo ataron, lo rescatamos, lo esterilizamos y se llama Abelito. Tendría aproximadamente dos años", relató el funcionario, quien destacó el apoyo de policías para auxiliar al animal, alimentarlo y estabilizarlo.

Gómez explicó que aún se desconoce si estas acciones responden a personas que buscan evitar que sus mascotas los sigan al abandonarlas, o si se trata de actos de crueldad intencional. En cualquier caso, subrayó que se trata de una agresión directa que debe ser condenada y sancionada.

"Amarrar y dejar a un perro en medio de la nada es un acto de crueldad. Es indispensable que quien decida tener una mascota lo haga con responsabilidad, pensando en brindarle todos los cuidados y no verla como algo desechable", expresó.

El regidor aplaudió los avances del Centro de Bienestar Animal, que trabaja en conjunto con el Ayuntamiento para integrar sanciones más severas por maltrato animal dentro de la Ley de Ingresos Municipal, con el propósito de frenar estas prácticas y fomentar una cultura de respeto hacia los animales.