Llegan tarde a detectar cáncer de mama

FRONTERA, COAH.- Algunas mujeres llegan a recibir atención médica cuando el cáncer de mama ya presenta metástasis, una situación que complica el tratamiento y puede comprometer su pronóstico, advirtió el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre.

Durante 2025, la entidad registró 429 casos de esta enfermedad, cifra que mantiene en el centro de atención la importancia de la prevención y el diagnóstico oportuno.

Importancia de la Detección Temprana

En el marco del Mes Rosa, la Secretaría de Salud intensificó las jornadas de mastografías, capacitaciones y exploraciones mamarias para acercar los servicios de detección a más mujeres e identificar posibles anomalías antes de que el padecimiento avance.

Aguirre explicó que las acciones preventivas se mantienen durante todo el año; sin embargo, octubre representa una oportunidad para reforzar el llamado a las mujeres a acudir a revisiones médicas y no dejar pasar posibles señales de alerta.

Detalló que se trabaja en los municipios donde se cuenta con mastógrafos para realizar estudios, además de actividades de orientación y exploración mamaria, con el propósito de ampliar la participación femenina en las campañas de detección.

El funcionario subrayó que identificar la enfermedad a tiempo permite iniciar el tratamiento antes de que alcance etapas avanzadas. Por ello, recomendó no esperar a que aparezcan molestias graves para buscar atención médica.

Señales de Alerta en la Salud Mamaria

También exhortó a las mujeres, especialmente a las más jóvenes, a conocer su cuerpo y prestar atención a cualquier cambio en las mamas, como la aparición de una bolita, alteraciones en la piel, modificaciones en el pezón u otra anomalía que requiera valoración profesional.

Respecto a las cifras de 2026, el secretario señaló que todavía no se cuenta con un recuento actualizado, debido a que la dependencia concentra y revisa las estadísticas por periodos para garantizar la confiabilidad de la información.

Indicó que espera disponer de un nuevo corte estadístico que permita conocer los resultados por municipio y dimensionar el alcance de las campañas, incluidos los servicios brindados durante octubre.

Mientras se actualizan los registros, la Secretaría de Salud mantiene las acciones preventivas en Coahuila, con el objetivo de fomentar la detección temprana y evitar que más pacientes lleguen a consulta cuando la enfermedad ya se encuentra en etapas avanzadas.