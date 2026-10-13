Expansión empresarial en Frontera para generar empleo en 2027

Una empresa instalada en Frontera mantiene planes de expansión que podrían concretarse durante 2027 y generar nuevas contrataciones, informó la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, quien señaló que el proyecto se retrasó por factores internacionales relacionados con sus operaciones y pedidos en Estados Unidos.

La edil explicó que el municipio mantiene comunicación con la compañía, aunque evitó revelar su nombre, al considerar que corresponde a sus directivos anunciar oficialmente los detalles de la ampliación.

Indicó que existe la posibilidad de que las nuevas contrataciones se realicen entre enero y febrero del próximo año, siempre que las condiciones permitan reactivar el proyecto. "Sí hay muy buen proyecto para el año que entra. Vamos a esperarnos nada más a que ellos nos avisen para hacer esa expansión y esa nueva contratación", declaró.

Pérez Cantú agregó que, hacia el cierre del año, algunas empresas registran una disminución en sus pedidos, por lo que el Ayuntamiento permanecerá atento a la evolución de los planes de crecimiento.

Acciones de la autoridad

En otro tema relacionado con el desarrollo industrial, informó que sostuvo comunicación con Roberto Garza, representante del Parque Industrial Aeropuerto, para revisar la posibilidad de habilitar un acceso que facilite la entrada al complejo.

Detalló que la propuesta se analiza en coordinación con el Gobierno del Estado, con el objetivo de determinar su viabilidad y, en caso de obtener una respuesta favorable, permitir el inicio de los trabajos.

De acuerdo con lo conversado con Garza, el parque industrial de Monclova se encuentra al límite de su capacidad, por lo que existe interés en invertir en Frontera.

Impacto en la comunidad

La alcaldesa afirmó que su administración busca mantener una relación cercana con constructores, inversionistas y empresarios para facilitar proyectos que contribuyan al crecimiento económico del municipio. Subrayó que la llegada de inversiones y la ampliación de empresas representan una oportunidad para fortalecer el mercado laboral de la región. "Lo que más necesitamos aquí en la región, en particular también aquí en Frontera, son más fuentes de empleo", sostuvo.