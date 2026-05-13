Félix Rodríguez impulsa la Feria del Agricultor en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre las raíces y tradiciones de la región, alumnos y maestras del COBAC del Ejido 8 de Enero realizaron la Feria del Agricultor, un evento gastronómico, cultural e histórico donde se destacó la producción del campo y las costumbres ejidales.

El director de Educación en Frontera, Félix Rodríguez Ramos, señaló que esta actividad permitió a los estudiantes acercarse directamente a la vida del campo, investigando con los ejidatarios sobre los cultivos, la ganadería y las principales actividades productivas de la zona. "Los alumnos pudieron investigar con los ejidatarios sobre los cultivos, el ganado y mucho más, empapándose de la cultura regional para dar realce de lo que se hace", expresó.

Durante la exposición, los jóvenes presentaron una muestra gastronómica con alimentos tradicionales elaborados por ellos mismos, entre los que destacaron tamales, platillos preparados con acelgas y calabacitas, caldo de res, así como aguas naturales de melón, fruto que se produce en el Ejido 8 de Enero. Además, llevaron animales de granja para complementar la experiencia y dar mayor realce a sus trabajos, mostrando así la importancia de la producción rural dentro del municipio.

Rodríguez Ramos destacó que esta actividad también fue bien recibida por los comisariados ejidales, como los representantes del Ejido 8 de Enero y La Cruz, quienes reconocieron el interés de los jóvenes por preservar y difundir las tradiciones del campo. Subrayó que es importante que las nuevas generaciones conozcan más sobre lo que se produce en los ejidos y que este tipo de proyectos ayudan a dar mayor identidad a Frontera y a valorar sus raíces.