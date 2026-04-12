Denuncian abuso en estacionamiento

SALTILLO, COAHUILA.– Usuarios de la central de autobuses de la ciudad denunciaron presuntos abusos en el cobro de acceso vehicular, luego de que durante este periodo vacacional se implementara una tarifa de 25 pesos para ingresar en automóvil, ya sea para estacionarse o únicamente para recoger a un pasajero.

De acuerdo con los inconformes, esta medida ha generado molestia entre quienes consideran que se trata de un cobro excesivo, sobre todo para quienes solo permanecen en el lugar por unos minutos. Señalaron que esta situación impacta directamente en la economía de las familias, especialmente en temporada alta, cuando el flujo de viajeros aumenta considerablemente.

Impacto en la comunidad

Además, denunciaron que la problemática se agrava debido a que, tanto al interior como en los alrededores de la central, taxistas han acaparado espacios, lo que dificulta aún más el acceso para vehículos particulares.

Ante este panorama, los usuarios hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que revisen la situación y busquen alternativas que no representen una carga económica adicional para la ciudadanía. Entre las propuestas, sugieren implementar tolerancias de tiempo sin costo o habilitar áreas específicas para ascenso y descenso de pasajeros.

Reacciones de los usuarios

Mientras tanto, acudir a la central de autobuses, ya sea para viajar o recoger a un familiar, se ha convertido en una experiencia complicada y costosa para muchos saltillenses.