Colectivos de búsqueda instalan Antimonumento en Saltillo: esperanza para desaparecidos

Saltillo, Coahuila.- En medio de consignas, fotografías y veladoras, colectivos de familiares de personas desaparecidas instalaron un Antimonumento en la Plaza de Armas, en un espacio que desde hace años han nombrado como el "Árbol de la Esperanza", símbolo de la lucha por encontrar a quienes aún no regresan a casa.

Se trata de una veladora monumental colocada por madres buscadoras y otros integrantes de colectivos de búsqueda, quienes señalaron que esta instalación representa la esperanza de localizar a sus seres queridos, algunos de ellos desaparecidos desde hace más de dos décadas.

De acuerdo con integrantes de los colectivos, el Antimonumento busca mantener viva la memoria de las mujeres y hombres desaparecidos en Coahuila, así como visibilizar una problemática que continúa afectando a cientos de familias en el estado.

Durante la intervención también fueron renovadas las fotografías colocadas en el lugar, especialmente las de mujeres desaparecidas, cuyos rostros permanecen expuestos como un recordatorio de que sus familias siguen buscándolas.

Con la consigna "Hasta encontrarlos", madres, padres y familiares reiteraron que su lucha no se detendrá hasta conocer el paradero de sus seres queridos. Para ellos, el Árbol de la Esperanza no solo es un punto de encuentro, sino también un espacio de memoria, resistencia y exigencia de justicia.

Finalmente, los colectivos señalaron que este tipo de acciones buscan sensibilizar a la sociedad sobre la desaparición de personas y mantener visible la demanda de verdad y justicia para quienes aún no han sido localizados.