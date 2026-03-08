IEC ordena a Morena suspender propaganda de Claudia Sheinbaum en Coahuila

SALTILLO, Coahuila.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) de manera formal ordenó a Morena y a sus precandidatos suspender de inmediato y retirar toda propaganda relacionada con sus procesos internos de selección que incluya la silueta de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La medida cautelar se emitió luego de analizar denuncias sobre la difusión de espectaculares, publicaciones en redes sociales y otros materiales que promocionaban "precampañas" en distintos distritos del estado, a pesar de tratarse de candidaturas únicas.

De acuerdo con el órgano electoral, la legislación vigente prohíbe la realización de precampañas cuando solo existe un aspirante registrado, así como el uso indebido de figuras públicas en propaganda partidista. Por ello, la resolución instruye retirar espectaculares y cualquier material que incluya la imagen o silueta de la mandataria federal.

Asimismo, el IEC determinó que Morena únicamente podrá realizar precampaña institucional, sin promoción personalizada ni utilización de figuras públicas.

La denuncia fue impulsada por el Partido Acción Nacional (PAN), cuyos representantes señalaron que vigilarán el cumplimiento de la resolución y advertirán nuevas irregularidades durante el proceso electoral.

En paralelo, actores cercanos a Morena señalaron que analizarán la resolución una vez que sea notificada oficialmente. El precandidato al Distrito 9 de Torreón, Antonio Attolini Murra, indicó que hasta el momento se han enterado del caso únicamente por versiones difundidas en medios de comunicación.

El aspirante afirmó que el partido es respetuoso de las determinaciones del árbitro electoral, pero adelantó que, una vez que se conozca el contenido completo de la resolución, recurrirán al Tribunal Electoral para solicitar su revisión conforme a derecho.

Mientras tanto, la medida cautelar del Instituto Electoral de Coahuila establece que la propaganda señalada deberá ser retirada en lo inmediato mientras continúa el análisis del caso dentro del proceso electoral en la entidad.