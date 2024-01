Combaten en Frontera mafia de inmobiliarias

Se acabó la mafia de inmobiliarias, señaló el alcalde Roberto Piña, dijo que no son bienvenidas las personas que quieren lucrar con la necesidad de la gente de Frontera menos sí tienen un permiso firmado a la brava por gente de la administración anterior.

Señaló que están construyendo en predio a desnivel, abajo hay aguas residuales por lo que las viviendas que se hicieron hace 2 años ya están cuarteadas y no hay respuesta ante las quejas y denuncias de los ciudadanos.

"Cuando dicen que se está cuarteando dicen es que pusiste minisplit, les dicen que porque le echaron agua al tinaco, las casas se están destruyendo pero no hay áreas verdes, dicen que es el bulevar, luego los tienen asustados porque entran y salen a toda velocidad y nada más les dicen que recojan a los niños", comentó el alcalde Roberto Piña.

La compañía no tiene permiso de construir si tienen uno de hace años pero ya no tiene validez, la autonomía municipal se debe respetar, desde que vecinos están intranquilos e inconformes, por lo que respecta al alcalde Roberto Piña no ha firmado planos ni permisos para ningún constructor pues en Frontera no son bienvenidos quienes lucran con la pobreza y necesidad de los ciudadanos.

Advirtió que lo que sigue es recoger las máquinas o que corrijan, todo el ejercicio, tienen que hacer pruebas del subsuelo pues no es posible que a dos años ya se estén cuarteando las viviendas.

El alcalde señaló que en esta administración no se permitirá este tipo de corrupciones, no le interesa agradarles a constructores y mencionó que no es un tema con él sino con la ciudadanía y su bienestar.

Citó el ejemplo de la colonia San Cristóbal que se está cayendo debido al área donde construyeron porque esa es la parte final de la ciudad a donde llegaba el drenaje de la ciudad por lo que hay que conectar y sacar el drenaje después del libramiento y allá tampoco se podrá construir.

Mencionó que no es solo hacer por hacer, hay que tener orden y si muestran estudios donde realmente indique que el subsuelo no tiene agua, no hay problema pero es un hecho que necesitan hacer las cosas bien o mejor no hacer nada.

"No voy a permitir que lucran con la necesidad de la gente de Frontera, se acabó la mafia, no voy a firmar ningún permiso a ninguna constructora, tienen que respetar la ciudad ", comentó el alcalde.