Incremento en ventas de papelerías y comercios en Frontera

FRONTERA, COAH.- El regreso a clases generó un repunte en la actividad comercial de Frontera, principalmente en papelerías, zapaterías y establecimientos dedicados a la venta de ropa, informó César Chávez, presidente de la Canaco.

El representante del comercio organizado señaló que esta temporada representa una de las épocas del año en que diversos giros comerciales registran un incremento en sus ventas. "Sí hubo un apunte en esta época de regreso a clases", señaló.

Chávez explicó que, de manera general, se estima que las ventas pueden aumentar alrededor de 40% durante temporadas como la de regreso a clases. Sin embargo, aclaró que todavía no cuenta con información precisa de cada sector para determinar cuánto aumentaron sus ventas en esta ocasión. "Siempre se estima que aumentan alrededor de un 40 por ciento, que es lo que se estima cuando vienen estas temporadas", comentó.

Entre los establecimientos que se benefician con esta temporada se encuentran papelerías, zapaterías y comercios de ropa, debido a la demanda de artículos necesarios para el inicio del ciclo escolar. El presidente de Canaco indicó que algunos sectores ya han reportado beneficios, aunque será necesario conocer sus cifras para determinar el comportamiento específico de cada giro.